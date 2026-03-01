Il presidente iraniano ha dichiarato che l'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei rappresenta un grave crimine che non rimarrà impunito e segnerà un cambiamento nella storia del mondo islamico e dello sciismo. Teheran promette vendetta e sta preparando la successione del leader scomparso. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale, mentre le autorità iraniane continuano a mantenere un tono deciso e determinato.

In una dichiarazione ufficiale, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere oggi che l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei è “un grave crimine non rimarrà mai impunito e segnerà una nuova pagina nella storia del mondo islamico e dello sciismo”. Ali Larijani, segretario del consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano e potente consigliere di Khamenei, più o meno nelle stesse ore ha minacciato ancora su X che se “ieri l’Iran ha lanciato missili contro Stati Uniti e Israele”, la rappresaglia di oggi “li colpirà con una forza che non hanno mai sperimentato prima”. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha detto che due missili sono stati lanciati dall’Iran verso Cipro, ma sono caduti prima di raggiungere gli obiettivi, che probabilmente erano le basi militari britanniche di Akrotiri e Dhekelia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Teheran promette vendetta e prepara la successione

Leggi anche: Kim Jong-un prepara la successione? Cosa c’è dietro l’ascesa di Ju-ae

Leggi anche: Palmira, attacco Isis in Siria: due soldati e un interprete Usa uccisi. Trump promette vendetta

Contenuti utili per approfondire Teheran promette.

Temi più discussi: Iran, Khamenei è morto. Trump minaccia e Teheran promette vendetta. Nuovi bombardamenti; Missili su Israele dopo l'uccisione di Khamenei. Trump: Pronti a usare una forza mai vista; Iran, morto Ali Khamenei negli attacchi Usa-Israele: Teheran proclama 40 giorni di lutto. Missili iraniani su basi americane e Israele; Usa e Israele attaccano l’Iran, Teheran lancia missili.

Teheran promette vendetta e prepara la successionePezeshkian parla di crimine che non rimarrà impunito, Larijani minaccia una risposta mai vista contro Stati Uniti e Israele. I missili iraniani verso Cipro. Intanto nasce un consiglio di transizione ... ilfoglio.it

Khamenei ucciso nei raid Usa-Israele, l’Iran promette vendettaTeheran conferma la morte della guida suprema dopo l’annuncio di Trump. Quaranta giorni di lutto e minacce dei Pasdaran. Missili su Tel Aviv e sulle basi Usa nel Golfo ... varesenews.it

Teheran promette vendetta per la morte della Guida Suprema e dei vertici militari nei raid Usa-Israele, mentre il Presidente americano lancia un durissimo monito - facebook.com facebook

Israele-Usa: attacco “preventivo” su Iran. Trump promette “non avrà il nucleare” e Teheran colpisce basi americane x.com