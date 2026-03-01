technacy torna alla kermesse della telefonia di barcellona

Technacy partecipa nuovamente al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, l’evento internazionale dedicato alle telecomunicazioni. La società torna a presentare le proprie novità durante la fiera, che si svolge nella città catalana. La partecipazione si inserisce tra le principali occasioni di incontro del settore, attirando aziende e professionisti da tutto il mondo.

Technacy torna ad essere protagonista al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, la prestigiosa kermesse internazionale dedicata al mondo delle telecomunicazioni. La partecipazione è un appuntamento ormai tradizionale per Technacy. L’azienda di Cervia, insieme alle sue divisioni FBL Mobile Company e Technacy Mobile (quest’ultima focalizzata sul mercato spagnolo), è giunta infatti al suo quinto anno consecutivo. La manifestazione è in programma dal 2 al 6 marzo. Anche quest’anno la presenza a Barcellona risponde a una doppia strategia: da un lato, è l’occasione per presentare a livello globale le attività più recenti e le prossime novità del gruppo; dall’altro, consente di rafforzare rapporti già avviati, con l’obiettivo di consolidare e ampliare il ruolo di Technacy come punto di riferimento nel mercato iberico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

