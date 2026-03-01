Teatro al Tram di Napoli debutta D’Annunzio Vobis

Al Teatro Tram di Napoli, situato in via Port’Alba 30, si terranno quattro repliche dello spettacolo “D’Annunzio Vobis” nei fine settimana di marzo, dal 7 al 15. La pièce, scritta da Antonio Mocciola e diretta da Giorgio Gori, sarà rappresentata sabato e domenica nelle date specificate. Le rappresentazioni si svolgeranno in questi giorni con orari ancora da definire.

Sarà il Teatro Tram (via Port'Alba 30, Napoli) a ospitare sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 marzo "D'Annunzio Vobis", scritto da Antonio Mocciola e diretto da Giorgio Gori....

Il ministero riconosce il Tram di Napoli come teatro di innovazioneCi sono novità importanti per il Tram: l’associazione Teatro dell’Osso, che gestisce lo spazio di via Port’Alba ha ottenuto dal ministero della Cultura il titolo (e i fondi si suppone) di organismo di ... ilmattino.it

