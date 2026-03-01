Tajani | Guerra in Iran non ci sono militari o civili italiani coinvolti – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessun militare o civile italiano è coinvolto nel conflitto in Iran. Durante una dichiarazione, ha riferito che un edificio vicino all'ambasciata italiana ad Abu Dhabi è stato colpito. L'episodio è avvenuto il primo marzo 2026 e l'attenzione è stata rivolta alla sicurezza del personale e delle sedi diplomatiche italiane nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Ad Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. Il ministro ha assicurato che "non ci sono nè militari nè civili coinvolti in qualche modo così come a Teheran. Continuiamo a seguire la situazione. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Tajani “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell’area.

