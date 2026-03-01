A Soldeu si svolge una tappa importante di Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con atlete come Goggia che cercano il riscatto e Brignone pronta a sorprendere. L’evento si tiene in una settimana ricca di gare in Andorra e rappresenta uno dei momenti centrali della stagione. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione.

Un appuntamento decisivo per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino arriva a Soldeu, chiudendo una settimana intensa di gare in Andorra. Il focus è sulla velocità delle porte larghe, con atlete che mirano a impressionare nelle prove di Super G e a rafforzare la propria posizione in classifica di specialità in vista delle finali. I precedenti della settimana hanno definito lo stato di forma: venerdì la discesa è stata vinta da Corinne Suter, mentre ieri è toccato a Emma Aicher conquistare il Super G. Questi risultati alimentano l’attesa per una giornata di grande spettacolo sulle piste della località andorrana. La manifestazione odierna propone una sfida di velocità su una pista tecnica, con numerose pretendenti pronte a sfruttare al massimo ogni apertura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

SuperG Soldeu 2026 in diretta: Goggia punta al riscatto, Brignone mira alla sorpresa

Sofia Goggia ha chiuso il supergigante di Soldeu di Coppa del Mondo di sci in sesta posizione, a 1”32 dalla tedesca Emma Aicher. #aicher #goggia #scialpino #ski #coppadelmondo facebook

Sesto posto per Sofia Goggia Nel SuperG di Soldeu, la sciatrice azzurra termina 6ª a oltre un secondo di ritardo, ma mantiene il pettorale rosso per 20 punti #SciAlpino #AlpineSkiing #Soldeu #Goggia x.com