Sul palco di Sanremo arriva il signal for help | come funziona il gesto per chiedere aiuto in caso di molestie

Sul palco di Sanremo viene mostrato il “signal for help”, un gesto con la mano che permette alle donne di chiedere aiuto in caso di molestie. Il gesto, nato nel 2020 in Canada, viene ora diffuso anche durante l’evento musicale al Teatro Ariston, come esempio di strumento visivo per segnalare situazioni di pericolo.

Un gesto nato nel 2020 in Canada e arrivato, stasera, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: è il signal for help, il segnale internazionale che le donne possono mandare con la mano per chiedere aiuto. A mostrarlo durante il Festival è stata Laura Pausini, che ha “insegnato” il movimento delle dita a tutte le spettatrici: basta aprire il palmo della mano, chiudere il pollice e poi chiudere le altre quattro dita per segnalare ai passanti di essere in difficoltà. Sul palco, con lei, c’era anche Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza vittima di femminicidio, uccisa dal fidanzato l’11 novembre 2023. Il gesto è stato ideato dalla Canadian Women’s Foundation nell’aprile 2020 in risposta all’aumento del rischio di violenza di genere e al crescente utilizzo delle videochiamate durante la pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Gino Cecchettin sul palco: «Scusate, ho letto il nome di Giulia. Ricordiamo che l'amore è libertà»Sul palco dell'Ariston cala il silenzio mentre sul ledwall appaiono i nomi di centinaia di vittime di femminicidio. Al Festival di Sanremo è stato dedicato un momento

