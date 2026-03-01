Stroncato da un malore improvviso il paese piange Gian Attilio Mendini

A Desenzano del Garda, il paese si è svegliato con la triste notizia della morte di Gian Attilio Mendini, avvenuta nelle ultime ore a 76 anni. Mendini, colpito da un malore improvviso, non ha avuto scampo. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai amici, che piangono la perdita di una figura nota e stimata.

Dolore e commozione a Desenzano del Garda per la scomparsa di Gian Attilio Mendini, morto nelle scorse ore all’età di 76 anni, stroncato da un malore improvviso. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove Mendini era molto conosciuto e stimato, suscitando un’ondata di cordoglio e affetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

È morto il dottor Graziano Martinelli, stroncato da un improvviso maloreÈ morto a 73 anni il dottor Graziano Martinelli, storico medico di base a Lovere, sul lago d'Iseo, dove ha lavorato per 42 anni: si è spento...

Stroncato da un malore improvviso, è morto l'ingegner Roberto SciarraDa diversi anni viveva a Liverpool, dove si era trasferito per lavoro: è qui che sarà sepolto, come da volontà della famiglia.

Ancona, malore mentre mangia un panino: il vigilante Danilo Graciotti (55 anni) trovato morto a Palazzo RossiniANCONA Stroncato da un malore mentre mangia un panino nella guardiola. Il dramma si è consumato domenica notte a Palazzo Rossini, una delle sedi della Regione Marche in via Gentile ... corriereadriatico.it

Michela Daurù stroncata da un malore nel sonno: la 60enne trovata morta a letto dal marito Luigi. Disposta l'autopsiaCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Era l’alba di domenica quando Luigi Menardi, vedendo sua moglie Michela Daurù, 60 anni, immobile a letto l’ha chiamata, lei non si ... ilgazzettino.it

Si sente male in casa, muore stroncato da un malore: era padre di due figli x.com