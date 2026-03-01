Stefano De Martino è stato annunciato come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. La notizia è stata comunicata durante una diretta, accompagnata dalle sue prime dichiarazioni. L’evento ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che attendono di scoprire come si svilupperanno le prossime fasi della manifestazione.

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Stefano De Martino nominato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027: l’annuncio ufficiale in diretta e le prime dichiarazioni Il testimone è passato in diretta, sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, è arrivato l’annuncio destinato a segnare una nuova fase per la kermesse più amata dagli italiani: Stefano De Martino sarà il direttore artistico e conduttore dell’edizione 2027. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027

Sanremo 2027 a Stefano De Martino: è ufficiale | VIDEODa Fiorello Roberto Sergio conferma che il festival di Sanremo 2027 verrà affidato a Stefano De Martino che è ufficialmente il volto di punta Rai...

Il conduttore di Sanremo 2027 è Stefano De MartinoQuello che era nell’aria da mesi ormai è ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo conduttore, e direttore artistico, del Festival di Sanremo 2027.

De Martino verso Sanremo 2027 ma Carlo Conti dice NO: scontro clamoroso dietro le quinte!

Altri aggiornamenti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Sanremo 2027, il colpo di scena: Conti passa il testimone a Stefano De Martino; Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: passaggio di consegne all’Ariston, l'annuncio di Carlo Conti in diretta - VIDEO; Sanremo 2027: tutti gli indizi su Stefano De Martino possibile conduttore, dal passaggio di testimone di Conti alle novità in scaletta; Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore.

Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ... corrieredellosport.it

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027: investitura storica all’Ariston e sfida totale da direttore artisticoDurante la finale di Sanremo 2026 Carlo Conti ufficializza il passaggio di testimone: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico nel 2027, al culmine di una carriera tra danza, tv e gran ... ilgazzettinovesuviano.com

Stefano De Martino onorato #stefanodemartino #fblifestyle #CarloConti #Sanremo2026 #Sanremo - facebook.com facebook

Stefano De Martino, il bravo guaglione. La Rai si gioca a Sanremo la carta del piacione nazpop (di A. Marrocco) x.com