Stefano De Martino esplodono le critiche dopo l’annuncio come conduttore di Sanremo

Dopo l’annuncio di Carlo Conti riguardo alla partecipazione di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, sono arrivati numerosi commenti critici. La notizia ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e alcuni addetti ai lavori, con molte persone che hanno espresso disaccordo e perplessità sulla scelta. La discussione si è accesa sui social e nei commenti pubblici, creando un clima di polemica.

È bufera dopo l’annuncio di Carlo Conti su Stefano De Martino come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Se una parte del pubblico ha esultato per la scelta, un’altra ritiene che non sia il nome giusto, soprattutto rispetto ad altri candidati considerati più esperti o più legati al mondo musicale. La decisione, comunicata in diretta durante la finale, ha immediatamente acceso il dibattito. L’investitura è arrivata dal palco dell’Ariston, con Conti che ha raggiunto De Martino in platea ufficializzando così le voci delle ultime settimane. “È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare”, ha commentato il futuro direttore artistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

