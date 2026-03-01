Stefano De Martino conduttore Sanremo 2027 | Carlo non spegnere il telefono | ne avrò bisogno

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. La sua nomina è stata annunciata oggi, e si occuperà di guidare l’evento musicale più importante dell’anno. Non sono stati forniti dettagli sul suo ruolo specifico né sui programmi che intende portare avanti. La kermesse si terrà nella prima metà del prossimo anno.

(Adnkronos) – Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio, dopo le indiscrezioni, è arrivato in diretta sul palco del teatro Ariston: Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere proprio il conduttore di 'Affari Tuoi' e consegnare simbolicamente, per la prima volta nella storia del festival, il testimone al collega. "Vi posso annunciare ufficialmente sarà conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival", ha detto Conti tra le urla e gli applausi del pubblico. Stefano De Martino visibilmente commosso: "Grazie. Io voglio ringraziare te perché ricevere questo passaggio da te è un onore vero, un gesto di grande generosità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

