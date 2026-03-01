Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 Paolantoni | Era un segreto emozionato perché pensava al papà

Francesco Paolantoni ha commentato l’annuncio di Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027 durante la trasmissione Non è la tv. Ha detto che De Martino ha mantenuto il segreto e si mostrava emozionato, pensando al padre. L’attore ha sottolineato che l’artista era visibilmente coinvolto e colto di sorpresa dall’incarico. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Francesco Paolantoni commenta a Non è la tv l’annuncio di Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027: “Ha tenuto il segreto ed era emozionato, pensava al padre”. E confessa: “Al Festival porterà i suoi, un po’ di nepotismo è sano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il conduttore di Sanremo 2027 è Stefano De MartinoQuello che era nell’aria da mesi ormai è ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo conduttore, e direttore artistico, del Festival di Sanremo 2027.

