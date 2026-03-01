Stefano Crechici racconta | Modiano la storia d’Italia nelle carte da gioco

Stefano Crechici presenta Modiano, un imprenditore nato a Salonicco nel 1840, che si stabilì a Trieste. La sua storia è legata alle carte da gioco e al commercio. Crechici racconta i dettagli di questo percorso, evidenziando come l’attività di Modiano abbia attraversato diversi decenni. Non sono state fatte deduzioni sulle ragioni di questo successo, ma si sono semplicemente descritti i fatti.

Modiano ha resistito alla tv, ai pc, agli smartphone e alle mode. Il presidente dell'azienda: "Le carte non tramandano soltanto i giochi, ma la storia politica e culturale della Penisola. Il mazzo più venduto? Le napoletane". Intervista Guglielmo Incerti Caselli: “Si legge l'anima nella scrittura a mano. Ridiamo la stilografica ai bambini” Chissà se Saul David Modiano, sbarcando a Trieste da Salonicco dove era nato nel 1840, immaginava il successo di un’avventura imprenditoriale che sarebbe durata molto più a lungo della sua vita. Perché c’è probabilmente una scatola di carte da gioco col suo nome stampato in casa vostra, di un vostro amico, al bar, al circolo e certamente al casinò. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

