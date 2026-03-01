Sporting Lisbona-Porto Coppa di Portogallo 03-03-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Leoni vittoriosi sui Dragoni?

Stasera alle 21:45 si gioca la partita tra Sporting Lisbona e Porto nella Coppa di Portogallo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili sui principali siti di scommesse. Attualmente, il Porto mantiene la testa della classifica con quattro punti di vantaggio sui rivali. La sfida si preannuncia decisiva per la corsa al titolo.

Sporting Lisbona e Porto sono impegnati in un’appassionante lotta per conquistare il titolo: i Dragoni continuano a mantenere la testa e hanno 4 punti di vantaggio sui rivali. Le due squadre si contenderanno anche un altro trofeo importanti: si incroceranno infatti anche nelle semifinali di Taça de Portugal, che si giocheranno su 180 minuti. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Porto-Sporting Lisbona, il pronostico: prima contro secondaNel campionato portoghese il Porto è primo con 55 punti, lo Sporting secondo con 51 e stasera il calendario propone un Porto-Sporting al cardiopalma. Ecco il pronostico della sfida al vertice: al do ... tuttosport.com

Liga Portugal, lo Sporting vince e avvicina il Porto. Tre punti anche per il MoreirenseSabato fruttuoso per lo Sporting Lisbona, che va a vincere sul campo dell'Arouca con il punteggio di 1-2. Doppietta di Suarez per i biancoverdi, con il secondo gol nel recupero. Nel pomeriggio, 1-0 ... tuttomercatoweb.com

