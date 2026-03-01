Sport in gruppo per 24 settimane | il nuovo rimedio contro depressione

Uno studio recente ha analizzato gli effetti dell’attività fisica di gruppo su persone con depressione e ansia. La ricerca ha dimostrato che praticare sport aerobici per 24 settimane può ridurre i sintomi di queste condizioni, con risultati che in alcuni casi superano quelli ottenuti con farmaci e psicoterapia. I partecipanti hanno seguito un programma di esercizi in gruppo per circa sei mesi.

Un nuovo studio rivela che l’attività fisica, in particolare quella aerobica, ha un impatto paragonabile — e talvolta superiore — a farmaci e psicoterapia nella riduzione dei sintomi di depressione e ansia. L’analisi, che ha esaminato quasi 58.000 persone con diagnosi o sintomi depressivi e oltre 19.000 con ansia, indica che esercizi di gruppo guidati da un insegnante per almeno 24 settimane sono i più efficaci per combattere la depressione, mentre sessioni brevi, fino a otto settimane e a bassa intensità, riducono meglio l’ansia. I benefici sono più evidenti tra i giovani dai 18 ai 30 anni e tra le puerpere. Gli studiosi sottolineano che, considerando il rapporto costi-efficacia e i vantaggi aggiuntivi per la salute fisica, l’attività fisica potrebbe essere considerata un intervento di prima linea per il benessere mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

