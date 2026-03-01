sostegni per le imprese del centro e della ceramica

Il Comune ha pubblicato i bandi destinati alle imprese del centro storico e del settore della ceramica. Le iniziative prevedono contributi e agevolazioni specifiche per le attività coinvolte. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti nei documenti ufficiali. I bandi sono accessibili online e presso gli uffici comunali per ulteriori dettagli.

GUALDO TADINO – Il Comune ha emanato i bandi per fornire sostegni ad imprese del centro storico e del settore della ceramica. Il bando "ImpresAlCentro", finalizzato alla promozione, valorizzazione e crescita dell’acropoli, prevede contributi a fondo perduto per imprese commerciali, artigianali, pubblici esercizi, servizi alla persona, studi professionali con sede operativa in centro. È ammessa una sola domanda per azienda. Sono finanziabili interventi per nuove attività, ristrutturazioni e riqualificazioni, adeguamenti strutturali e impiantistici, acquisto di arredi e attrezzature, innovazione tecnologica, veicoli elettrici per consegne, promozione, formazione e marketing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

