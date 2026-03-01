Sommer dopo Inter Genoa | Questa vittoria è importa Bodo molto forte clean sheet? Punto più importante

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa a San Siro, il portiere dell’Inter ha commentato l’incontro, sottolineando l’importanza della vittoria e la forza dell’avversario. Ha inoltre parlato della partita difensiva, evidenziando come il mantenimento della porta inviolata sia stato un aspetto rilevante. Le sue parole sono state rilasciate ai media al termine del match.

Primo tempo tra Inter e Genoa che si conclude sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. La squadra di De Rossi sta patendo le più forti individualità interiste: su tutte quella di Federico Dimarco, autore del gol del vantaggio e giocatore totale per la squadra di Chivu. L - facebook.com facebook

SERIE A | L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa nella 27ma giornata di campionato. #ANSA x.com