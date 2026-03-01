Snowboard | a Krynica sette azzurri superano le qualifiche Bormolini secondo a caccia di un’altra vittoria

A Krynica, durante il weekend di Coppa del Mondo di snowboard parallelo, sette atleti italiani sono riusciti a superare le qualifiche. Tra loro, Bormolini si piazza secondo e cerca un’altra vittoria. La gara si svolge in Polonia e vede la partecipazione di numerosi concorrenti internazionali mentre l’Italia si presenta con un team di sette qualificati pronti a competere nella fase finale.

Secondo PGS nel weekend polacco di Krynica per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Italia che va a caccia di altri risultati importanti e porta avanti al tabellone finale ben sette azzurri. Non del tutto convincente la prova della squadra al maschile. Molto bene, sicuramente, Maurizio Bormolini, già vincitore ieri e secondo alle spalle del coreano Sangho Lee. Bene anche Aaron March che è quinto e Roland Fischnaller decimo. Eliminati invece Gabriel Messner (diciassettesimo e primo degli esclusi), Daniele Bagozza, Tommy Rabanser ed Edwin Coratti che è caduto nella seconda run. Al femminile sono quattro le azzurre che avanzano nelle qualifiche vinte dalla giapponese Tsubaki Miki. 🔗 Leggi su Oasport.it

