Smart working il Mezzogiorno fermo sotto il 10% le donne più degli uomini e la generazione 30-49 al vertice I dati ISTAT
Secondo i dati dell'Istat, il lavoro in smart working nel Mezzogiorno riguarda meno del 10% della popolazione attiva, con le donne che lavorano in modalità agile più degli uomini. La fascia di età tra i 30 e i 49 anni si posiziona al primo posto tra i lavoratori in smart working. Il Censimento permanente della popolazione evidenzia differenze significative nella distribuzione del lavoro agile in Italia.
Il Censimento permanente della popolazione pubblicato dall'Istat restituisce un'immagine del lavoro agile in Italia segnata da tre linee di frattura: la geografia, il genere e l'età. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Laureati, occupazione all’84,7% ma l’Italia resta sotto la media europea. Il divario Nord-Mezzogiorno scende a 11 punti. Donne più istruite ma con 20 punti in meno. I dati ISTATL’ISTAT ha diffuso il report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali relativo all’anno 2024.
