Slittino | Max Langenhan si impone a St Moritz Dominik Fischnaller quinto in rimonta

A St. Moritz si è disputata una tappa della Coppa del Mondo di slittino nel singolo maschile, con la Germania che ha conquistato le prime due posizioni. Max Langenhan, campione olimpico, ha vinto la gara, riuscendo a ottenere il primo successo stagionale nel circuito internazionale. Dominik Fischnaller ha concluso in quinta posizione, dopo una rimonta durante la corsa.

Germania padrona del singolo maschile a St. Moritz. La tappa elvetica della Coppa del Mondo di slittino vede una doppietta per i tedeschi, con il campione olimpico Max Langenhan che trova il primo successo stagionale nel massimo circuito internazionale. 2'12"402 il crono finale per il tedesco che nella seconda run ha fatto il vuoto andandosi a prendere il successo davanti al connazionale Felix Loch, staccato di 347 millesimi. Il veterano dello squadrone teutonico può sentirsi comunque soddisfatto, allungando in chiave classifica di Coppa. Aveva la chance per il sorpasso, infatti, l'austriaco Jonas Mueller, argento alle Olimpiadi di Milano...