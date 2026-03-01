Situazione surreale a Dubai ci sono code nei supermercati

A Dubai, i supermercati sono presi d’assalto e si formano lunghe code di clienti in cerca di beni di prima necessità. La città, conosciuta per il suo skyline e il suo stile di vita, si trova ora a fronteggiare una scena insolita e inattesa. Nel frattempo, le tensioni tra l’Iran e le altre nazioni della regione si intensificano, con l’arrivo di missili che ha coinvolto anche la città emiratina.

Dubai non si sarebbe mai immaginata di finire nel mirino dell’Iran: "Pensavamo magari alle basi americane ad Abu Dhabi, ma qui no" Dubai nel mirino dell’Iran: le tensioni in Medioriente si conoscono da anni ormai ma pressoché nessuno avrebbe potuto ipotizzare che i missili sarebbero arrivati fin nella città emiratina, che non presenta basi militari americane a differenza della vicina Abu Dhabi. A Dubai vivono attualmente circa 15mila italiani stabili, oltre a quelli che vi trascorrono un periodo per lavoro o studio per poi rientrare in Italia e quelli che la scelgono come meta per le vacanze. Fino a ieri era considerata una città estremamente sicura, costruita a misura d’uomo e per far sentire chiunque al riparo da qualsiasi pericolo, nonostante la posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

