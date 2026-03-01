Il numero due del tennis mondiale è stato fotografato al volante di una Porsche 911 Carrera 4S. La nuova supercar del campione è stata mostrata in alcune immagini pubblicate sui social, dove si vede il veicolo in movimento. La vettura si distingue per il suo design sportivo e le linee aggressive, confermando l’interesse del tennista per le auto di alta gamma.

Jannik Sinner ha aggiunto un nuovo bolide alla sua collezione di auto. Dopo i crampi che lo hanno infastidito all’Australian Open e prima della partenza per l’Atp 500 di Doha che ha concluso ai quarti, Jannik si è recato al J Medical per una serie di controlli. E al centro medico d’avanguardia della Juventus l’altoatesino si è presentato al volande di una vettura inedita, nuovo acquisto per il tennista che in più occasioni si è definito "patito" per le quattro ruote. L’icona su cui è stato immortalato Jannik Sinner al J Medical è una Porsche 911. Difficile, dalle brevi clip pubblicate in rete, stabilire quale della gamma. Di primo acchito sembra una Gts da oltre 540 Cv e 310 kmh, ma i terminali di scarico dell’auto di Jannik sono troppo distanti fra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, la collezione cresce: ecco la nuova supercar del campione

La nuova supercar elettrica Ferrari si chiamerà Luce. Ecco le prime immagini degli interni – FOTOFerrari svela il design degli interni e il nome della sua nuova vettura elettrica.

Leggi anche: Secret Santa, ecco la nuova collezione di Belleamie di Federica Citarelli: in 1.500 alla sfilata