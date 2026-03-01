Dopo la partita tra Torino e Lazio, Giovanni Simeone ha festeggiato con un’esultanza particolare dedicata a Sal Da Vinci, provocando attenzione tra i presenti. L’attaccante ha poi rivelato un retroscena scherzoso con la moglie legato a quel momento. La sua celebrazione ha attirato l’interesse dei tifosi e dei media, diventando uno degli episodi più discussi della partita.

Giovanni Simeone ha lasciato il segno nel 2-0 del Torino contro la Lazio e ha fatto parlare anche per l’esultanza. Dopo il gol, l’attaccante argentino ha mimato la coreografia legata alla canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Un gesto diventato subito virale e chiarito ai microfoni di Sky Sport nel post partita. La serata del Torino ha visto i granata imporsi con autorità sulla Lazio. Tra i protagonisti c’è stato Giovanni Simeone, capace di trovare la rete che ha aperto la sfida. Dopo il gol, l’attaccante ha sorpreso tutti con un’esultanza particolare, ispirata a una coreografia legata a “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, canzone vincitrice di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Simeone e l'esultanza per Sal Da Vinci, l'attaccante svela tutto: il simpatico retroscena con la moglie

Simeone, esultanza alla Sal Da Vinci dopo il gol alla LazioUn gol da rapace d'area, poi uno sguardo dritto in telecamera e un gesto virale che vale molto più di mille parole d'amore L’OMAGGIO IN DIRETTA TV.

Simeone esulta come Sal Da Vinci: "L'avevo detto a mia moglie, se segno..."Dopo il gol in Torino-Lazio, Giovanni Simeone prima festeggia con i compagni di squadra e poi cerca la telecamera.

