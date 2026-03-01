Sfrontato arrogante e vincente pure sui social | chi è Henry Pollock rugby star inglese

Henry Pollock, giocatore di rugby inglese, è noto per il suo atteggiamento sfrontato e sicuro di sé, che si manifesta anche sui social media. Sabato prossimo sarà in campo a Roma per affrontare l’Italia nel Sei Nazioni. Il suo stile di gioco e il carattere forte hanno suscitato ammirazione e critiche tra tifosi e osservatori. Pollock è considerato un atleta di alto livello, ma la sua personalità divide pubblico e stampa.

È la rugby star del terzo millennio. O meglio, della così detta Gen Z. Henry Pollock a soli 21 anni ha già bruciato qualsiasi tappa nel mondo del rugby: da capitano delle nazionali giovanili dell'Inghilterra, alla doppietta all'esordio con la maggiore, dal debutto a 17 anni nella prima squadra dei Northampton Saints, all'esordio con meta nelle coppe europee, alla clamorosa chiamata con i British&Irish Lions la scorsa estate. Ma a farne un ragazzo copertina è soprattutto l'attività che il flanker porta avanti fuori dal campo: stella dei social, dove racconta e si fa raccontare intervenendo su qualsiasi piattaforma, presenza fissa alle sfilate di moda e a qualsiasi evento glamour.