Sfilate e affari | chi sono le famiglie che comandano la moda fiorentina

A Firenze, le famiglie che gestiscono il settore della moda sono al centro di un interesse crescente. Le sfilate e gli affari nel capoluogo toscano mostrano come questa città, più di altre, mantenga un ruolo di rilievo nell’alta moda. Contrariamente alle aspettative, è Firenze a essere considerata la vera patria dell’alta moda, superando Milano, Parigi e Londra.

Quanti giganti del fashion hanno radici nella nostra città: dinastie, manager e clamorosi passaggi di mano. Ecco chi sono le figure di riferimento del settore (e quanto fatturano) Oltre 5.000 le aziende operative nel settore tra cui giganti delle passerelle e brand di fama internazionale. Big dell'haute couture, guru del fashion, signori della tendenza sono nati, hanno regnato e poi, in alcuni casi, se ne sono andati da Firenze.

