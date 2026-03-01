Seth Rollins è tornato in azione durante l’Elimination Chamber di Chicago, attirando l’attenzione dei fan WWE. La sua partecipazione ha riacceso le aspettative per WrestleMania 42, evento che si svolgerà nei prossimi mesi. La sua presenza nel ring ha suscitato discussioni tra gli appassionati, che ora attendono ulteriori sviluppi sulla sua possibile sfida e sul suo ruolo nella grande manifestazione.

Nel panorama WWE, il riavvio delle attività di Seth Rollins durante l’Elimination Chamber di Chicago ha riacceso l’interesse per WrestleMania 42, consolidando l’idea di un ritorno a tempo pieno e di un ruolo da protagonista nel grande show di Las Vegas. Le indicazioni più recenti indicano una ripresa significativa, con possibili scenari che ridefiniscono la card della manifestazione primaverile. Secondo aggiornamenti medici, Rollins avrebbe ottenuto via libera per tornare sul ring o sarebbe molto vicino a un recupero completo, aprendo la strada a un ritorno imminente ai ring. All’Elimination Chamber di Chicago, l’uomo mascherato ha colpito Logan Paul con un Superkick e una Stomp, agevolando Cody Rhodes nell’eliminazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Seth Rollins torna in scena: sfida a WrestleMania 42

