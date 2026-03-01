Serie D Ancona-Maceratese 3-0 | superata l' ora di gioco dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTA

Nella partita di Serie D tra Ancona e Maceratese, i dorici hanno conquistato una vittoria per 3-0, con due gol di Zini e uno di Cericola. La gara si è svolta oltre l'ora di gioco e l'Ancona ha mostrato un gioco offensivo, arrivando più volte vicino al quarto gol, come nel tentativo al minuto 64. Durante l'incontro sono stati mostrati anche alcuni cartellini gialli.