Serie D Ancona-Maceratese 3-0 | superata l' ora di gioco dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTA
Nella partita di Serie D tra Ancona e Maceratese, i dorici hanno conquistato una vittoria per 3-0, con due gol di Zini e uno di Cericola. La gara si è svolta oltre l'ora di gioco e l'Ancona ha mostrato un gioco offensivo, arrivando più volte vicino al quarto gol, come nel tentativo al minuto 64. Durante l'incontro sono stati mostrati anche alcuni cartellini gialli.
La formazione di mister Maurizi, al comando della graduatoria del Girone F, riceve la visita della "Rata" desiderosa di vendicare l'1-5 subito all'andata all'Helvia Recina - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA Conclusione all'interno dell'area di Gerbaudo, respinta di Gagliardini ma sul pallone si avventa Teraschi rapidissimo nel ribadire in rete per il poker Minuto 67: Prova a reagire la Maceratese con un bello spunto di Ciattaglia che sguscia sulla sinistra, cross basso a beneficio di Marras il quale viene provvidenzialmente chiuso da Calisto Minuto 57: MARKIC! Sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale, Kouko prova a... 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serie D, Ancona-Maceratese 3-0: squadre al riposo, dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTALa formazione di mister Maurizi, al comando della graduatoria del Girone F, riceve la visita della "Rata" desiderosa di vendicare l'1-5 subito...
Serie D, Ancona-Termoli 1-0: dorici al riposo in vantaggio grazie al gol di rapina di Cericola - LA DIRETTADopo aver sciupato tre palle gol, la formazione di Maurizi passa sul finire della prima frazione con la rete decisiva dell'11 biancorosso, lesto a...
Tutto quello che riguarda Ancona Maceratese.
Temi più discussi: Tabellino partita Maceratese 1922 vs Ancona; Ancona-Maceratese, sale la febbre da derby: via libera alla vendita dei biglietti; Serie D, 26^giornata: spicca Ancona-Maceratese, il Castelfidardo a Ostia. Vigor e Fossombrone in trasferta; Serie D, derby Ancona-Maceratese. Teramo e Ostiamare favorite.
Serie D, Ancona-Maceratese 3-0: superata l'ora di gioco, dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTAGiornata numero 26 nel girone F di Serie D: i biancorossi opposti alla Rata attualmente al decimo posto della graduatoria ... anconatoday.it
Ancona-Maceratese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ancona-Maceratese di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net
(Amarcord, 1996-97) Serie C - Coppa Italia Ancona - MACERATESE - facebook.com facebook