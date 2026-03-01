Serie A la sfida Champions finisce in pareggio | Roma-Juventus 3-3

Nel match di Serie A tra Roma e Juventus, giocato all’Olimpico, le due squadre hanno concluso con un pareggio di 3-3. La partita si è disputata durante la 27esima giornata e ha visto entrambe le squadre segnare tre gol ciascuna, regalando ai tifosi un incontro ricco di emozioni e azioni offensive.

Reti di Wesley, Ndicka e Malen per i giallorossi. Di Boga, Conceição e Gatti i gol dei bianconeri Pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Juventus nel match giocato all'Olimpico valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare nel finale. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la squadra di Gasperini grazie alla rete di Wesley al 39'. La Juve pareggia con Conceição al 47' ma Ndicka al 54' e Malen al 65' portano i padroni di casa sul 3-1. I bianconeri non demordono e prima accorciano le distanze grazie a Boga al 78' prima di trovare il gol del definitivo 3-3 in pieno recupero con Gatti al 93'.