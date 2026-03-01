Serena Brancale la finale di Sanremo con il vestito della mamma La sorella e Belen in lacrime l' Ariston si commuove

Durante la finale di Sanremo 2026, Serena Brancale ha scelto di indossare un abito nero al ginocchio con maniche a tre quarti e inserti, un outfit semplice rispetto ai look scenografici delle serate precedenti, tra cui quello in velluto rosso di ieri. La sorella e Belen sono apparse in lacrime, mentre l'Ariston si è riempito di emozioni.

