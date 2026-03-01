Senza Champions alla Juve saltano tutti | Comolli in bilico

Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League contro il Galatasaray, la Juventus si prepara alla partita di questa sera contro la Roma. La situazione attuale della squadra è molto tesa e il futuro di alcuni dirigenti, tra cui Comolli, è in discussione. La squadra affronta un momento cruciale, con l’attenzione rivolta alle prossime sfide e alle decisioni che prenderanno la direzione del club.

Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoria Atalanta in marcia Champions: Palladino sfida il Sassuolo tra rivincita e infortuni. Il punto sul match di Serie A Roma Juve, parla il doppio ex Fonseca: «Spalletti risente dell’assenza di Vlahovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Senza Champions, alla Juve saltano tutti: Comolli in bilico Leggi anche: Lukaku commosso su Dazn: ‘Ero senza vita prima di arrivare a Napoli’. Roma Juve, parla il doppio ex Fonseca: «Spalletti risente dell’assenza di Vlahovic. Yildiz non si discute. Uomo chiave di Gasperini? Sarebbe facile dire Malen, punto su Wesley»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... HIGHLIGHTS UEFA Champions League | Juventus 1-1 Sporting CP Aggiornamenti e contenuti dedicati a Senza Champions Temi più discussi: Juve: avanti con Spalletti, ma senza Champions il progetto torna in discussione; Juve senza Champions, sarei contento. Ma chi se li prende questi giocatori? Di Gregorio in coma; Juventus, quanti milioni in fumo senza la Champions, cosa cambia e chi andrà via: per i tifosi uno solo va rinnovato; Dietro la crisi europea delle big storiche d'Italia. Juve, la Roma non vale solo la Champions: perché è una sfida da non fallireLa Capitale chiama, il capitale… risponde. Progettualità finanziaria, ambizioni per la stagione a venire, credibilità, oltre alla conferma tangibile che la direzione intrapresa - dopo 5 anni passati a ... tuttosport.com Juventus, quanti milioni in fumo senza la Champions, cosa cambia e chi andrà via: per i tifosi uno solo va rinnovatoIl mancato approdo agli ottavi comporta una perdita di oltre 11 milioni per la Juventus, decisivo il quarto posto per capire che mercato sarà ma sui social arrivano già le prime sentenze ... sport.virgilio.it "Cambia tutto con i senza qualificazione in Champions" #Napoli - facebook.com facebook #Tacconi scatenato a 'Tuttosport': "Senza #Champions sarei anche contento. A quel punto la #Juve potrebbe cacciarne via talmente tanti, che si libererebbe un po’ di spazio per calciatori di livello. Sarei contento di non vedere più alcune delle facce che ved x.com