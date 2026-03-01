Durante l’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate due variazioni di bilancio a maggioranza, che permettono di liberare risorse per finanziare lavori in scuole, palestre e sulla ciclovia. Questi interventi rientrano in una riorganizzazione delle finanze interne, destinata a sostenere vari progetti di investimento per il municipio. La decisione riguarda quindi specifici settori di interesse pubblico senza coinvolgere altri ambiti.

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate, a maggioranza, due variazioni di bilancio dall’impatto non elevatissimo ma che rientrano in una rimodulazione di finanze interne che vanno a sbloccare importanti investimenti per Palazzo di Giano. Oltre alle due modifiche nel bilancio, una di 32mila euro per il recupero degli archivi comunali attualmente custoditi presso una società esterna ed un altro di 25mila euro per l’iscrizione di contributi regionali stanziati per la messa in sicurezza di un movimento franoso, c’è lo sblocco nel Piano degli investimenti di poco più di due milioni di euro per opere pubbliche importanti che derivano, in larga parte, da una rimodulazione delle risorse assieme alle previsioni di contributi per gli anni 2027-28. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, palestre e la ciclovia. Liberate altre risorse per i lavori

