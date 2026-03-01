Scorrettezze comunicazioni maldestre e tecniche desuete ma nessuna violenza sessuale | la verità sull’assoluzione di Silvio Viale

Il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa a Torino è stato assolto da accuse di violenza sessuale dopo essere stato riconosciuto responsabile di comportamenti scorbutici e comunicazioni inadeguate con le pazienti. La sentenza evidenzia che, sebbene abbia mostrato atteggiamenti irrispettosi della privacy, non ci sono stati atti di violenza sessuale. La decisione si basa su elementi che escludono reati più gravi.

Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale di Radicali +Europa a Torino, ha commesso “scorrettezze sessuali che comprendono gesti irrispettosi della privacy delle pazienti”, ma non “violazioni sessuali”. Per questo, a dicembre, è stato assolto in primo grado dalle accuse di violenze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Catania, violenza sessuale: assoluzione piena in appello, contestata la testimonianza della vittima.Catania, 10 febbraio 2026 – Si è concluso con un’assoluzione piena, per “il fatto non sussiste”, il processo a carico di due uomini accusati di... Violenza sessuale su una 18enne a Ravenna nel 2017: Cassazione conferma assoluzione per i due imputatiLei aveva denunciato di essere stata violentata al termine di una serata in cui aveva bevuto ed era stata filmata durante gli abusi.