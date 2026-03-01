Scontri tra tifoserie sull’A2 nel Salernitano danneggiati autobus e auto

Questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, vicino allo svincolo di Padula Buonabitacolo in provincia di Salerno, si sono verificati scontri tra tifoserie organizzate. Durante gli incidenti, alcuni autobus e auto sono stati danneggiati. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e riportare la calma. Nessun dettaglio relativo a feriti o arresti è stato comunicato finora.

Scontri tra tifoserie organizzate questa mattina lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Coinvolti gruppi riconducibili al Frosinone Calcio e al Savoia 1908. Secondo una prima ricostruzione, persone con il volto coperto avrebbero intercettato i mezzi della tifoseria del Frosinone all’uscita autostradale, dando vita a un’azione rapida che ha provocato danni a un autobus e ad alcune vetture in transito. Vetri infranti e carrozzerie danneggiate il bilancio dell’episodio. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polstrada che hanno ripristinato la viabilità e avviato le indagini per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

