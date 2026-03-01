Sconfitta esterna per il Romagna | il Tarvisium si impone 31-17
Il Romagna perde in trasferta contro il Tarvisium, che conquista la vittoria con il punteggio di 31-17. I galletti sono avanti nel primo tempo, ma nella ripresa i veneti segnano cinque mete, ribaltando il risultato e assicurandosi i tre punti. La partita si conclude con il Tarvisium che prevale nettamente sui romagnoli.
Il Romagna esce senza punti dalla prova sul campo del Tarvisium, fermato sul 31-17. I galletti, in vantaggio per tutto il primo tempo, nella ripresa subiscono la rimonta dei veneti, con 5 mete segnate che si assicurano una vittoria piena.La partita era iniziata bene per i romagnoli, subito in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
