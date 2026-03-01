Sci di fondo Heidi Weng brucia Jessie Diggins nella 20 km skiathlon di Falun A punti Ganz e Monsorno

Nella gara di sci di fondo a Falun, in Svezia, Heidi Weng ha vinto la 20 km skiathlon femminile, superando Jessie Diggins in volata e Frida Karlsson, italiana con punti conquistati da Ganz e Monsorno. La competizione, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, prevedeva 10 km in stile classico seguiti da altri 10 in skating. La vittoria della norvegese è stata decisa negli ultimi metri.

Nella 20 km skiathlon (10 km in classico e 10 km in skating) femminile di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, la norvegese Heidi Weng si impone in volata sulla statunitense Jessie Diggins e sulla padrona di casa Frida Karlsson. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 38ma, e Nicole Monsorno, 39ma. Nella prima parte di gara, in tecnica classica, la selezione è prevalentemente da dietro, e purtroppo le due italiane al via pagano subito dazio, con l'accelerazione in vista del traguardo intermedio con punti bonus di Coppa del Mondo, posto dopo 5.4 km, vinto dalla statunitense Jessie Diggins, che esce da questa gara col pettorale giallo ulteriormente consolidato.