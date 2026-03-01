Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Super G di Soldeu e il Super G di Garmisch | orari e programma

Oggi lo sci alpino torna in TV con due gare di Coppa del Mondo. Alle 10:15 si svolge il Super G femminile a Soldeu, mentre alle 11:30 si tiene il Super G maschile a Garmisch-Partenkirchen. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta, con orari prestabiliti e programmi specifici per entrambe le competizioni.

Domenica 1 marzo con due gare di Coppa del Mondo di sci. Prima il Super G femminile di Soldeu alle ore 10:15, poi quello maschile di Garmisch-Partenkirchen alle 11:30. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

