Scalo a Dubai per viaggio di lavoro e bloccata negli Emirati | Nessun supporto dal Governo italiano

Un cittadino italiano si trova bloccato a Dubai durante un viaggio di lavoro, senza ricevere supporto dalle autorità italiane. La persona riferisce di essere rimasta ferma negli Emirati Arabi Uniti a causa dei disagi causati dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha coinvolto anche altri residenti e viaggiatori italiani nella regione. La situazione attuale impedisce di tornare in Italia.

Caos totale nella città emiratina: il racconto di una latianese smaschera l'assenza di informazioni e di indicazioni da parte degli apparati italiani Proseguono i disagi per i cittadini italiani in Medio Oriente dopo lo scoppio del conflitto tra Stati Uniti-Israle e Iran, che ha paralizzato tanti residenti a Dubai e anche diversi viaggiatori transitati dalla medesima zona. Un'altra spiacevole esperienza emersa, dopo quella dei consiglieri comunali Santacroce e Zaccaria, ha riguardato la latianese Miriam Rubino, che ha raccontato quanto accaduto nelle ultime ore con un video pubblicato sui social. Da ieri, 28 febbraio, la signora Rubino si trova nella città emiratina dopo aver effettuato uno scalo relativo ad un viaggio di lavoro svolto in India. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dubai sott’acqua come mai prima: piogge record, città allagate e voli cancellati negli Emirati‘Da 76 anni non si assisteva a uno scenario del genere’ Una scena mai vista prima negli Emirati Arabi Uniti.

Eurolega, la Virtus vola negli Emirati Arabi: si gioca il confronto diretto con Dubai per i play-inBologna, 14 gennaio 2026 – E’ la trasferta più lunga della stagione, ma è anche il confronto tra due squadre in piena lotta per la zona play-in.

L’aeroporto di Dubai centrato da un drone iraniano: diversi feriti, evacuato lo scalo – Il videoPer la società Dubai Airports «una zona destinata ai passeggeri ha subito danni di lieve entità». Colpito anche l'aeroporto di Abu Dhabi ... open.online

Attacchi iraniani nel Golfo e Crosetto bloccato a DubaiGli attacchi iraniani nel Golfo colpiscono Dubai e Abu Dhabi. Crosetto bloccato negli Emirati, aeroporti chiusi e migliaia di voli cancellati. stylo24.it

Qualcuno con volo per Maldive con scalo a dubai 8 marzo Flydubai che notizie abbiamo - facebook.com facebook