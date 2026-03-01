Scala tutte le vette più alte del mondo in sei mesi | Gli altri ci hanno messo anni

In sei mesi, un team di alpinisti ha scalato tutte le vette più alte del mondo, un’impresa che normalmente richiede anni. Durante l’impresa, gli scalatori hanno affrontato condizioni estreme, superando le sfide delle alte quote e del clima. La loro spedizione ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la rapidità con cui sono riusciti a completare un’impresa che di solito richiede molto più tempo.

La folle impresa del nepalese Nirmal Purja, che nel 2019 ha infranto ogni record precedente: "Mi avevano detto che sarei morto nel tentativo" C'è un sottile cono d'ombra che separa l'ambizione dall'hybris, il coraggio dal puro delirio. Gli alpinisti lo chiamano "zona della morte". Si trova lassù, oltre gli ottomila metri, dove l'aria si fa rarefatta, l'ossigeno diventa una chimera e il freddo addenta le ossa fino quasi a spezzarle. Qui l'essere umano non è semplicemente previsto. Non è gradito. Quella linea di confine, nel 2019, è stata tuttavia definitivamente polverizzata dai passi ritmici, folli e inesorabili di un uomo solo. Nims, per chi ha il privilegio di stargli a fianco.