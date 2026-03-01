Sayf senza le trecce dopo Sanremo 2026 | il nuovo look per lo speciale di Domenica In
Sayf torna sul palco dell'Ariston per lo Speciale di Domenica In dopo Sanremo 2026, presentandosi con un nuovo stile di capelli senza le trecce. La sua esibizione è stata accompagnata da questo cambiamento nell'aspetto. L'artista ha mostrato il nuovo look durante l'evento, suscitando attenzione tra il pubblico e i presenti. La sua apparizione ha attirato l'interesse dei fan e dei media presenti.
Sayf è tornato sul palco dell'Ariston per lo Speciale Sanremo di Domenica In e lo ha fatto con un nuovo hair look: ecco il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sayf, il vero underdog di Sanremo 2026: con lo stile fuori dagli schemi conquista il podio di Sanremo 2026A sorpresa Sayf conquista il podio di Sanremo 2026, arrivando al secondo posto della classifica finale.
Sayf a Domenica In dopo Sanremo con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca GenoveseSayf a Domenica In con la mamma saluta la fidanzata al microfono prima di lasciare lo studio dello speciale dedicato a Sanremo: "Ciao amore".
Sanremo 2026, chi è il rapper Sayf età e dove lo abbiamo già sentito
