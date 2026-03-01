Sayf | Secondo posto? Come perdere ai rigori me la sono tirata da solo – Il video

Durante un evento a Sanremo, un artista ha commentato la propria esperienza ai rigori, affermando di aver perso da solo e di essere molto soddisfatto della propria performance. Ha anche menzionato di essere partito senza aspettative e di aver sperato fino all'ultimo, in particolare quando ha visto la presenza di un'altra artista al terzo turno. Il video della sua dichiarazione è stato diffuso dall’agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Sono molto contento, ovviamente uno parte senza aspettarsi niente, quindi quando vedi che al terzo c'è Ditonellapiaga ci speri." Così Sayf durante l'ultima conferenza stampa di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista

“Arrivare secondo a Sanremo è un po’ come perdere ai rigori. La canzone di Sal Da Vinci? Mi piace tanto”: parla Sayf"Uno parte senza sperare niente, poi quando arriva tra i primi tre ci spera", le parole del secondo classificato al Festival Arrivare secondo a...

Sayf vince il secondo posto a Sanremo 2026, eccolo all’uscita del teatro – Il video(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sayf e il brano 'Tu mi piaci tanto', e’ il secondo classificato al Festival di Sanremo 2026.

