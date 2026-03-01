Sayf | Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci

Durante la conferenza stampa di Sanremo, Sayf ha dichiarato di essere interessato a collaborare con Sal Da Vinci. La sua affermazione è stata fatta il 1 marzo 2026 e riguarda un possibile progetto musicale con il cantante napoletano. Sayf ha espresso il desiderio di lavorare insieme, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sulla natura della collaborazione.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 “Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci.” Così Sayf a margine dell'ultima conferenza stampa di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sayf: Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci “Arrivare secondo a Sanremo è un po’ come perdere ai rigori. La canzone di Sal Da Vinci? Mi piace tanto”: parla Sayf"Uno parte senza sperare niente, poi quando arriva tra i primi tre ci spera", le parole del secondo classificato al Festival Arrivare secondo a... Leggi anche: A giocarsi la vittoria: Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini Sayf: Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sayf vince il secondo posto a Sanremo 2026, eccolo all’uscita del teatro; Chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci che conquista Sanremo 2026; Sanremo 2026 LA DIRETTA, la scaletta ufficiale della serata finale. Conti in platea alle 23, sarà il momento del passaggio del testimone?; Serena Brancale: Ho portato a Sanremo ciò che mi fa male, ma è musicoterapia. Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it Arrivare secondo a Sanremo è un po’ come perdere ai rigori. La canzone di Sal Da Vinci? Mi piace tanto: parla SayfIl cantante commenta il risultato al Festival: Una grandissima vittoria. Sal Da Vinci ha vinto con solo lo 0,3% di vantaggio ... ilfattoquotidiano.it Arriva anche per Sal Da Vinci la domanda di rito dopo la vittoria a Sanremo. Andrà all'Eurovision “È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio - facebook.com facebook Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026 x.com