Sayf | Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci – Il video

Durante l'ultima conferenza stampa di Sanremo, Sayf ha dichiarato di essere interessato a una collaborazione con Sal Da Vinci. La sua dichiarazione è stata fatta nel corso dell'evento, senza ulteriori dettagli o spiegazioni. La frase è stata pronunciata mentre era presente ai giornalisti e ai partecipanti del festival. La sua intenzione di lavorare con il cantante è stata resa pubblica in quella occasione.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Mi piacerebbe collaborare con Sal Da Vinci." Così Sayf a margine dell'ultima conferenza stampa di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev