Sassaiola contro la facciata del Teatro Cimarosa

Durante la notte tra venerdì e sabato, in piazza Principe Amedeo ad Aversa, sono stati lanciati sassi contro la facciata del Teatro Cimarosa, uno dei principali luoghi culturali della città. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla struttura sono visibili e sono stati segnalati alle autorità competenti. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Sassaiola contro il Teatro Cimarosa, tra i simboli della cultura di Aversa. E' quanto accaduto nel corso della notte tra venerdì e sabato in piazza Principe Amedeo. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovanissimi avrebbe lanciato pietre e ghiande contro la facciata dell'edificio. Fortunatamente non ci sarebbero stati danni. Il giorno precedente, da quanto si apprende, pare siano state danneggiate delle assi di legno del pavimento della Cassa Armonica, presente sempre in piazza Principe Amedeo.