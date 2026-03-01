Santobono | Grazie Sal per aver portato nostri bimbi sul palco dell’Ariston

L’ospedale pediatrico Santobono di Napoli ha pubblicato un messaggio di ringraziamento rivolto a Sal Da Vinci, protagonista di un’apparizione sul palco dell’Ariston. Nel post si esprime gratitudine per aver portato alcuni bambini dell’ospedale sul palco del festival di Sanremo. La comunicazione sottolinea il gesto e il coinvolgimento del cantante nei confronti dei piccoli pazienti.

Tra i tanti complimenti ricevuti da Sal Da Vinci per il trionfo sul palco di Sanremo riveste un significato particolare il post dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L’artista, da sempre vicino alle attività del presidio vomerese, in occasione della serata finale del festival ha indossato il braccialetto azzurro in omaggio ai piccoli pazienti oncologici in cura all’ospedale napoletano.“Ieri non ha vinto solo un cantante bravissimo, preparato, competente e con una voce che pochi possono vantare di avere – si legge sui social della fondazione Santobono Pausilipon – ma, per noi, ha vinto soprattutto l’uomo che da tanti anni abbiamo il privilegio di chiamare amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

