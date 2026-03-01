Sanremo | vittoria Sal Da Vinci la profezia di Antonio Ricci un mese fa

A un mese dal Festival di Sanremo 2026, si parla di una previsione di Antonio Ricci, noto per aver anticipato il risultato finale. Ricci aveva infatti dichiarato in un’intervista che Sal Da Vinci avrebbe vinto con la canzone “Per sempre sì”. La vittoria del cantante è stata confermata durante la kermesse, portando a conclusione questa previsione fatta in anticipo.

SANREMO – Antonio Ricci profetico sul vincitore del Festival di Sanremo 2026. L’ideatore e autore di ‘Striscia la notizia’ aveva pronosticato, in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ del 1° febbraio, il trionfo di Sal Da Vinci (foto) con la canzone “Per sempre sì”. Alla domanda del giornalista Alessandro Ferrucci su chi avrebbe vinto il festival (“A ‘Striscia’ avete anticipato molti vincitori di Sanremo. Quest’anno chi?”, aveva chiesto), Ricci aveva risposto: “Mi dicono Sal Da Vinci, forse solo per bruciarlo”. E così è stato: la 76esima edizione se l’è aggiudicata proprio l’artista napoletano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

