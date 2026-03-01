Sanremo vince ‘Per sempre sì’ ma la Crusca boccia il testo | Troppi luoghi comuni

Al Festival di Sanremo, la canzone vincitrice si intitola ‘Per sempre sì’ e ha ottenuto il massimo dei voti dal pubblico e dal televoto. Tuttavia, la Crusca ha espresso critiche riguardo al testo, giudicandolo pieno di luoghi comuni. Non ci sono altre valutazioni o commenti ufficiali, e il risultato finale resta quello di una vittoria apprezzata dal pubblico ma contestata dal punto di vista linguistico.

(Adnkronos) – Ha trionfato al Festival di Sanremo, conquistando pubblico e televoto, ma sul piano linguistico "Per sempre sì" non ha convinto tutti. Anzi. La ballata firmata e interpretata da Sal Da Vinci è finita sotto la lente severa dell'Accademia della Crusca, che ne ha valutato il testo con un voto netto: 4. A firmare la "pagella" è stato Lorenzo Coveri, accademico della Crusca ed ex professore di linguistica italiana presso l'Università di Genova, studioso da molti anni del linguaggio musicale sanremese. L'analisi è stata pubblicata sul magazine Mente Locale e rilanciata anche attraverso il profilo Instagram del'Accademia della Crusca, dove sono state pubblicate le "pagelle" dei 30 Big. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

