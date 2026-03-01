Sanremo Verdone celebra Capua Da Vinci | Oggi sei tu Troppo Forte

Carlo Verdone ha reso omaggio a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, ricordando la sua interpretazione nel film ‘Troppo forte’ nel ruolo di Capua. La scena si è svolta durante un evento pubblico, dove l’attore ha citato il suo collega ricordando la partecipazione nel film accanto a Oscar Pettinari. La celebrazione si è concentrata sulla figura di Da Vinci e sulla sua vittoria recente.

I titoli di coda sul Festival di Sanremo 2026 rivelano i meccanismi numerici che hanno decretato la vittoria di Sal Da Vinci con Per sempre sì. Sanremo Human Index, festival da record: 1,2 miliardi di interazioni social, +20% rispetto al 2025(Adnkronos) – L'edizione 2026 del Festival di Sanremo segna un record assoluto con 1,2 miliardi di interazioni complessive sui social e una crescita... Verdone celebra Sal Da Vinci dopo Sanremo: Troppo forte sei tuCarlo Verdone ha reso omaggio a Sal Da Vinci, trionfatore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, attraverso un post sui suoi canali social. Il regista ha condiviso una foto dal set d ... Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: Oggi Troppo Forte sei tuL'attore e regista romano ha dedicato al vincitore del Festival di Sanremo 2026 un messaggio affettuoso sui social, raccontando il loro primo incontro durante il casting di Troppo forte nel 1985 ... #CarloVerdone ha ricordato sui social l'incontro con un giovanissimo #SalDaVinci e la loro collaborazione sul set di #TroppoForte, in cui Sal interpretava il personaggio di Capua. A 40 anni da quel film, Verdone ha voluto festeggiare con un messaggio affettu