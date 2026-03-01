Sanremo una finale così non si era mai vista Il trionfo di Sal Da Vinci e il passaggio di consegne Conti-De Martino

A Sanremo si è svolta una finale che ha sorpreso tutti, con il trionfo di Sal Da Vinci, artista che pochi avrebbero pronosticato tre mesi fa. La cerimonia ha visto anche il passaggio di consegne tra due conduttori, con uno dei volti storici del festival che lascia il palco. La serata ha regalato momenti inaspettati e un’atmosfera diversa dal solito.

Nostro inviato a Sanremo Di certo una finale del genere non si era mai vista. Intanto ha vinto Sal Da Vinci, uno che tre mesi fa non l’avrebbe previsto nessuno. E andrà anche all’ Eurovision Song Contest di Vienna. È salito al primo posto dopo una finale a cinque davanti a Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e Fedez con Masini. Una conclusione difficile da immaginare anche solo l’altro ieri, con Fulminacci, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro che si lasciano dietro molti rimpianti. E poi c’è stato per la prima volta un passaggio di testimone in diretta, da Carlo Conti a Stefano De Martino. Insomma, alla 76esima edizione il Festival di Sanremo si è chiuso mentre Trump confermava al mondo la morte di Khamenei, cioè uno dei dittatori più sanguinari del secolo, e i droni incrociavano sui cieli di Dubai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De MartinoSANREMO (ITALPRESS) – Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con “Per sempre sì”.

La vita e la carriera di Sal Da Vinci: la storia di un grande artista napoletano

Il quasi 57enne Sal Da Vinci, nella vita Salvatore Michael Sorrentino, nato a New York,ma napoletano, con il brano“Per sempre sì” ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. - facebook.com facebook

