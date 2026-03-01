Si è conclusa ieri l'edizione dei Big del Festival di Sanremo, con la vittoria di San Da Vinci. Durante la serata si sono susseguite molte discussioni, mentre i riflettori si sono concentrati sul podio, sulle classifiche e sui commenti dei partecipanti. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, confermando il suo ruolo come uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale italiano.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è chiusa ieri l’edizione dei Big del Festival di Sanremo, con la vittoria di San Da Vinci: riflettori puntati sul podio, commenti, classifiche e polemiche che da sempre accompagnano la kermesse. Ma mentre l’attenzione mediatica resta concentrata sui grandi nomi, va detto che da questa 76esima edizione sono arrivati segnali incoraggianti, spunti freschi dalle Nuove Proposte, competizione vinta da Nicolò Filippini. Oltre al vincitore si sono distinti anche Angelica Bove, il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, uno dei nomi più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Proprio Mazzariello, all’anagrafe Antonio Mazzariello, ieri sera è stato protagonista di uno showcase a Casa Vessicchio, presso i Bagni Paradiso di Sanremo, un evento che ha richiamato tanti appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanremo, nuove proposte: Mazzariello e il suo legame con Benevento

Sanremo 2026, Mazzariello in gara tra le Nuove Proposte con Manifestazione d’amoreMazzariello con il brano Manifestazione d’amore si è aggiudicato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 Dopo aver conquistato la...

Sanremo 2026, Mazzariello con ‘Manifestazione d’amore’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Mazzariello è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibirà...

Aggiornamenti e notizie su Sanremo

Temi più discussi: Nuove proposte: Mazzariello canta Manifestazione d'amore; Chi è Mazzariello, dal Concertone al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte; Sanremo 2026, Mazzariello con 'Manifestazione d'amore': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Mazzariello a Sanremo 2026: chi è il talento delle Nuove Proposte.

Chi sono le Nuove Proposte a Sanremo 2026: Angelica Bove, Filippucci, Blind, El Ma & Soniko, MazzarielloScopriamo chi sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, i giovani talenti in gara nella sezione Nuove Proposte di Sanremo ... alfemminile.com

Nuove Proposte Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finaleAngelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna sono i finalisti della gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 (L A DIRETTA DELLA SECONDA SERATA - LA SCALETTA DELLA SECONDA ... tg24.sky.it

Sal Da Vinci, l’esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo - facebook.com facebook

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell'ultima serata una media record - sempre riferita alla total au x.com