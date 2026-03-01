Durante la serata finale del festival di Sanremo, sul palco sono apparsi abiti eleganti e raffinati scelti dai cantanti e ospiti, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Le mise variano tra stili classici e look più audaci, evidenziando la cura nei dettagli e la scelta di tessuti pregiati. La serata ha visto esibizioni e interventi in un’atmosfera di festa e spettacolo.

Le donne hanno brillato sul palco dell’Ariston nella serata finale mentre gli uomini si sono un po’ lasciati andare: il più elegante, come sempre, è Carlo Conti Serata finale del festival di Sanremo e sul palco si sono visti gli abiti delle grandi occasioni. Dai conduttori agli artisti, tanti hanno messo in campo “l’artiglieria pesante”, altri avrebbero dovuto farlo), perché se è vero che a vincere sono le canzoni, è anche vero che l’abito fa il monaco, comunque la si pensi. Carlo Conti sceglie il sicuro e per la finale, la sua ultima serata prima di cedere il testimone a Stefano De Martino, ha scelto uno smoking nero classico di Stefano Ricci, doppiopetto, con papillon abbinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo, i look della serata finale

Sanremo 2026, la conferenza stampa della serata finale in diretta. Ascolti quarta serata 10,8 milioni e 65,6% di shareHome > Spettacoli > Sanremo 2026, la conferenza stampa della serata finale in diretta.

Sarà Sanremo, le anticipazioni della finale: gli ospiti della serataAppuntamento imperdibile domenica 14 dicembre: in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda la finale di Sanremo Giovani, che prende il...

PERCHE' SANREMO E' SANREMO - TERZA SERATA 2026

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della terza serata. FOTO; I look della prima serata di Sanremo: promossi e bocciati; Festival di Sanremo 2026: tutti i look della terza serata (e i nostri voti); Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della seconda serata.

I look della terza serata del Festival di Sanremo 2026: l’apparizione di Belen e la bellezza di Arisa – VIDEOQuali sono stati i look più apprezzati della terza serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda giovedì 26 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 15 Big e i co-conduttori (Laura ... superguidatv.it

Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con canottiera bianca e fiocco anni ‘50 racconta l’evoluzione del desiderioL'ultimo look di Arisa in gara a Sanremo 2026 con il brano Magica favola è, per la finale, ancora firmato Des_Phemmes. Si conclude così il percorso con cui ha mostrato, anche attraverso gli abiti, il ... vogue.it

Michele Bravi lo ha detto chiaro dal palco del Festival di Sanremo: «Noi abbiamo la fortuna di stare qui a festeggiare, ma non dimentichiamoci di quel che succede nel mondo». In mezzo a luci, applausi e classifiche, una frase che riporta tutti con i piedi per terr facebook