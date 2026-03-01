La finale del Festival di Sanremo ha attirato 11.022.000 spettatori con un share del 68,8%, secondo i dati della Total audience. La serata ha visto una grande affluenza di pubblico televisivo, consolidando l'evento come uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno. La trasmissione si è conclusa con questa cifra di ascolti, mentre si attende di capire quali saranno le prossime mosse del conduttore dopo questa conclusione.

L'ultima serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare 11.022.000 spettatori e 68,8% di share secondo i dati della Total audience. Proseguito, dunque, il trend in crescita (+3,2%) rispetto alla serata delle cover di venerdì sera, quando si erano registrati 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti saluta l'Ariston con numeri complessivamente inferiori rispetto alla edizione record del 2025 (quella del suo ritorno al Festival) e da questi numeri partirà Stefano De Martino, suo successore designato per il 2027 con tanto di passaggio di testimone formale in diretta, sabato sera, nel bel mezzo dell'ultimo atto della kermesse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo, ecco gli ascolti della finale: da dove ripartirà De Martino

Leggi anche: Sanremo 2026, la finale in diretta: stasera il passaggio di consegne da Conti a De Martino

Sanremo, il grande finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttoreSanremo 2026, l’ultima notte: emozione, passaggio di testimone e vittoria di Sal Da Vinci La 76ª edizione arriva al gran finale tra standing ovation,...

Tutto quello che riguarda Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Ascolti Sanremo, il pubblico e lo share: ecco cosa c’è dietro i numeri della prima serata; Sanremo 2026, ecco gli ascolti della terza serata: oltre 9,5 milioni di spettatori e share al 60,6 %; Ascolti tv Sanremo 2026 serata cover e duetti: ecco come è andata.

Sanremo 2026, gli ascolti Tv della serata finale: share e telespettatoriLa 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri sera, 28 febbraio 2026, con la vittoria dio Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Ma, come sono andati gli ascolti tv per la ... notizie.it

Sanremo 2026, gli ascolti della finale: 68.8% di share, in calo rispetto allo scorso annoEcco com'è andata negli ascolti la finale di Sanremo 2026, il dato finale, la media, il confronto con lo scorso anno, il dato dello share ... gazzetta.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la scaletta definitiva della quarta serata: ora ed ordine di esibizione dei cantanti in gara x.com